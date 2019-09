Penélope Cruz ovacionada en San Sebastián

Cuando recibió la llamada del director del Festival de San Sebastián, Penélope Cruz tuvo dudas de ser la actriz más joven en recibir el reconocimiento Donostia. “Le dije: ¿Está seguro? No sé, igual debería esperar unos años más. Y luego, como soy un poco... pues eso, como un personaje de Almodóvar, empecé a pensar: ‘¿No será que me pasará algo malo?’”, dijo entre risas en la conferencia de prensa.

Con 45 años, la actriz recibió el premio de la mano de Bono, la voz de U2. La española aprovechó la plataforma para dedicar el premio a sus hijos, a su pareja Javier Bardem, agradecer a los directores que impulsaron su carrera y finalizar su discurso recordando que miles de mujeres han muerto por la violencia machista.

“Quiero terminar con algo que no tiene mucho que ver con el cine, pero el cine siempre tiene que ver con la vida. A las actrices nos preguntan constantemente si creemos que la situación para la mujer en términos de igualdad está mejorando. Yo solo puedo contestar que en nuestro país ya son 44 mujeres asesinadas por la violencia de género, y que las víctimas mortales desde 2003 son más de mil, solo en nuestro país, ¿cuántas serán en el mundo? Espero que cuando una mujer encuentre las fuerzas gigantescas que se necesitan para contar lo que se vive en una situación así, la escuchen, pero que la escuchen a la primera y no cuando sea demasiado tarde”, declaró en medio de aplausos.

Durante la conferencia de prensa, la actriz también recordó que su intención nunca fue vivir más tiempo en Estados Unidos. “Recordando mi viaje a Hollywood, mi historia nunca fue la de coger una maleta y un billete sin vuelta. Eso me hubiera dado más miedo. Nunca quise renunciar a rodar aquí o en el resto de Europa”.

De otro lado, agregó que “crecer” en el cine y preparar personajes, le ha hecho tener más empatía y comprensión. “Y eso que con algunos de ellos ni me tomaría a priori un café en la vida real. Yo jugaba de pequeña mucho sola a interpretar, lo que me obligaba a explorar dentro de mí. El ego no tiene cabida en la preparación de un personaje”.

La Clave

Penélope Cruz. Ganadora de un Oscar y un premio Bafta, la actriz obtuvo tres premios Goya por sus actuaciones en La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, Volver y Vicky Cristina Barcelona, ambos de Pedro Almodóvar.