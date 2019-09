Carlos Alcántara: “Esta cinta será un ‘golazo’ por su lenguaje juvenil”

El actor nacional Carlos Alcántara volverá a la pantalla grande con una nueva comedia producida por el conocido canal de YouTube, EnchufeTV. En la cinta titulada Dedicada a mi ex, Alcántara interpreta a ‘Néstor’, un rockero cristiano que sufre la crisis de los 50 y que se une a un grupo de jóvenes para formar una banda de rock y ganar los 10 mil dólares de un concurso.

El popular ‘Cachín’ comparte reparto con los integrantes del famoso canal de YouTube, además de actores y youtubers de diferentes países como Eugenio Derbez, Jorge Enrique Abello (galán de ‘Betty, la fea’), Lorna Cepeda (hermana de Angie Cepeda), Luisito Comunica, entre otros. “Fue una experiencia increíble. Hace dos años me contactaron a través de la gente de EnchufeTV y yo no sabía qué era eso. Empecé a investigar y descubrí que era algo muy divertido con actores profesionales y una propuesta de humor muy interesante. Esta era la primera película que iban a hacer del corte de EnchufeTV”, nos dijo por teléfono. “Yo te aseguro que esta película va a ser un ‘golazo’ porque tiene un lenguaje muy juvenil, porque EnchufeTV tiene 21 millones de seguidores. Y hay mucha expectativa porque en la película hay gente que está en el mundo de los youtubers”.

Asimismo, Alcántara se refirió a su personaje y la crisis que atraviesa por la edad. “Uno de alguna forma pone su propia inspiración, cosas que está pasando. Yo soy un actor de 54 años y estoy entrando en una etapa distinta de mi carrera, y de alguna forma aproveché esa película para sentirme un poco así como es el personaje”.

Por su parte, Raúl Santana, quien interpreta a ‘Ariel’, el líder de la banda, se refirió a su trabajo al lado del actor peruano. “Fue superdivertido trabajar con ‘Cachín’, en mi caso que era mi primera película. Llegar y trabajar con alguien que ha hecho tantas películas fue una experiencia muy rica”.

El cine “es negocio”

Por otro lado, Alcántara se refirió a la situación de las cintas nacionales que tienen muy pocas oportunidades de permanecer en cartelera más allá de un par de semanas. “Porque esto finalmente termina siendo un negocio de las distribuidoras, no pueden mantener una película que no ve nadie, es un tema de negocio”, argumentó tras agregar que es el Estado el que debería darle más apoyo a la producción nacional. “Pero el Gobierno debería tener alguna ley o algún cine en especial en donde solo se pasen películas peruanas todo el año, eso sería un ‘golazo’. O por lo menos, que estén un mínimo de tiempo en cartelera para que no pase eso (que las retiren). Porque en verdad es una pena, ya que hay películas muy interesantes”.