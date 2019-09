My Hero Academia Manga 243: Deku, Bakugo y Todoroki juntos en las pasantías

Para nadie es un secreto que My Hero Academia (Boku No Hero Academia) está pasando por uno de sus mejores momentos, el manga y anime creador por Kohei Horikoshi ha logrado posicionarse entre los primeros puestos, convirtiéndolo así en parte de los shonen más emblemáticos de la revista Jump. Su trama heroica es lo que ha hecho que tantas personas en Japón y el mundo se sientan atraídos por las aventuras de Midoriya y sus amigos.

La semana pasada el manga comenzó con un nuevo arco argumental, luego de la cantidad de amenazas que se presentaron, la asociación de héroes decidió que sus estudiantes debían estar más preparados que nunca, por eso en conjunto con la oficina de seguridad decidieron realizar unas nuevas pasantías ¿Cómo resultará todo?

En el capítulo 242 Deku y Bakugo no tenían idea sobre a donde ir para pasar este nuevo periodo de entrenamiento y evaluación, es entonces cuando reciben la inesperada invitación de Todoroki Shoto, quien les dice que deberían de participar en la agencia de su padre, Endeavor.

My Hero Academia

Ahora en el capítulo 243, pudimos ver como Deku se despida de una manera muy sentimental de su madre, quien manifiesta que se encuentra preocupada por su hijo, quien desde que entró a la escuela no ha hecho más que meterse en problemas y salir herido. Pero ni toda la inseguridad del mundo hacen que se ponga en el camino de su hijo y lo deja partir.

My Hero Academia

En otro cuadro pasamos a ver a la organización que se hace llamar ahora el ‘Frente de liberación Paranormal’. El grupo conformado por villanos y personas que creen que los poderes deberían de ser usados de manera totalmente libre. En este grupo está el espía de los héroes, Hawks, quien desde hace un tiempo viene filtrando información para ambos lados.

My Hero Academia

Luego pasamos al fin a ver a Deku, Bakugo y Todoroki llegar a encontrarse con Endeavor, quien los recibe no muy bien, pero acepta el tenerlos durante sus pasantías. Los jóvenes héroes se sienten abrumados por la presión, pero las palabras que les dijo All Might los motivan.

Deku recuerda la reunión que tuvieron con el héroe número uno, quien les comentó que era una excelente idea el ir a entrenar con el hombre de fuego. También discuten el entrenamiento del One For All, llegando a la conclusión que Midoriya había controlado temporalmente el nuevo Quirk que afloró en él y por parte de Bakugo, sería una buena experiencia en su camino a ser el mejor héroe.

My Hero Academia

Ahora los 3 mejores de la clase 1-A juntos ¿Serán capaces de seguir el ritmo?