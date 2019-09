Batman: Rihanna sobre si será Poison Ivy: “Es una de mis grandes obsesiones” [VIDEO]

Rumores cada vez más fuertes. La cantante Rihanna, quien ya ha tenido su cuota de actuación en películas como Battleship y Ocean’s 8, está siendo voceada como la próxima Poison Ivy en la película The Batman.

Aunque nada es oficial por el momento, la artista ha admitido recientemente que Poison Ivy es ‘una de sus obsesiones’, incluso se visitó como ella para un evento de Halloween años atrás. En una entrevista con Entertainment Tonight, Rihanna se pronunció sobre los rumores en torno a este personaje.

“Sabes, todavía no me llaman, pero si lo hicieran, me encantaría interpretarla y probar por qué Poison Ivy es una de mis obsesiones más grande. Lo hice para Halloween un año y podría volver a hacerlo”, comentó.

La cantante de 31 años había alimentado previamente la especulación de los fanáticos de que había sido elegida para el papel tras compartir un video de Instagram de una bota de cuero negro de su línea de ropa. En la grabación Rihanna la compara con el Batmóvil. Por el momento, su participación en la película no ha sido confirmada.

Christian Bale como Batman

Robert Pattinson será Batman

Los fanáticos del hombre murciélago tendrán que olvidarse del Batman sombrío de Christian Bale o la versión tecnológica de Ben Affleck.

Tras las especulaciones, el actor Robert Pattinson confirmó que será la nueva versión de Bruce Wayne. El director Matt Reeves, encargado del futuro proyecto, dijo que con grandes interpretaciones previas, uno de sus objetivos será diferenciarse a las ya vistas en Christian Bale o Ben Affleck.