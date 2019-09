Frozen 2: tráiler supero en vistas al Rey León

Todos los fanáticos de Disney y sus princesas están a la espera del nuevo tráiler de la segunda entrega de Frozen, que promete ser mucho mejor que todo lo visto hasta ahora. Tras la celebración de la D23, se filtró gran cantidad de información acerca del próximo avance de la cinta, que solo deja a sus seguidores con más dudas.

Pero a medida que la fecha de estreno se acerca, el fenómeno ‘Frozen’ va cobrando cada vez más fuerza, es así que la cinta animada ha superado hace poco a uno de los clásicos de Disney. Aunque parezca increíble la reina de hielo ha dejado muy atrás a una de las cintas emblemáticas y que marcó la infancia de muchos.

Resulta que el primer tráiler que se lanzó para anunciar el regreso de Elsa, ha superado por mucho en vistas a través de Youtube, al clip de El Rey León. Con un total de 60 millones de vistas, dejó atrás a Simba y sus 59 millones obtenidos hasta el momento.

Mira aquí el tráiler de la película

Toda esa emoción por una nueva película de Frozen se debe a que sus seguidores han estado esperando un poco más de media década para poder ver una segunda parte de su cinta favorita. En el 2013 el film se logró posicionar como uno de los mejores de Disney, lanzando así una serie de cortos animados que lo único que hacían era avivar más las ganas por ver una próxima entrega.

Con respecto a la demora de Frozen 2, la actriz que le dio vida a Anna, Kristen Bell, afirmó que esto se debía a que en un principio no se tenía una idea clara hacía donde dirigir la historia, ya que lo que buscaban era que fuera tan o más buena que la primera.

Kristen Bell - Voz de Anna en Frozen

"La razón por la que no dieron luz verde tan rápido es porque nadie sabía lo que iba a ser... Nadie quería que fuera el Episodio 2 de Frozen, donde Anna perdió sus zapatos. No, se trataba de las corrientes subterráneas emocionales donde podemos mostrar el crecimiento y el desarrollo del carácter en estas personas. No se trata solo de proporcionar un problema y tener el final de un segundo acto, y luego un tercer acto. Es una historia hermosa, y creo que dice algo bastante poderoso. Me alegra que se hayan tomado el tiempo que hicieron porque creo que es realmente bueno. Y definitivamente es un Frozen diferente, uno más desarrollado " afirmó Bell.