Joker: Joaquin Phoenix y el impactante cambio físico que tuvo que soportar por el papel [VIDEO]

Joaquin Phoenix se ha vuelto popular en las redes sociales gracias a su participación en Joker, la nueva película del villano de DC Cómics.

Si bien la cinta todavía no se ha estrenado, los dos tráilers que han sido expuestos han elevado el interés de los fans por ver la nueva versión del director Todd Phillips. Pero si su actuación sorprendió, su radical cambio de look impactó más a sus seguidores.

En los clips presentados se puede ver claramente que Phoenix, de 44 años, hizo todo lo posible para interpretar al Joker, incluso perdiendo una cantidad importante de peso para prepararse para el papel.

Joker: tráiler oficial

En conversación con Los Angeles Times, el actor manifestó que bajó 20 kilos antes de la grabación oficial; además de sumergirse por completo en el enemigo número uno de Batman.

“Todo lo que puedo hacer es aproximarme al personaje de la forma que lo he hecho, y ya está”, explicó el actor. “He intentado hacer algo que parezca honesto y único. Sin embargo, ustedes son los que quieren hablar de ello, así que háganlo”.

Además, Joaquin Phoenix sostuvo que estuvo inmerso en un complejo proceso para crear un personaje muy distinto a los presentados en la pantalla grande con anterioridad: “Hay algunas partes del personaje que aún no me quedan claras, y estoy bien con eso. Disfruto de no tener respuesta a muchas de estas preguntas. Eso es lo único que merece la pena, lo otro, conectar puntos y pintar según los números... ¿A quién diablos le interesa?”.

Para ver el impactante cambio de Phoenix habrá que esperar al estreno de Joker, que llegará a las salas el próximo 4 de octubre.