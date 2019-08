Dr. Stone 1x08 EN VIVO: entérate dónde y a qué hora ver el capítulo 8 [VIDEO]

La primera temporada de Dr. Stone ha entrado en su arco más importante. Los miles de fanáticos de este anime están a la espera del nuevo capítulo para sorprenderse con las nuevas invenciones de Senku y el reino de la ciencia, que de aquí en adelante vivirán una serie de problemas para ser realmente libres.

En esta nota te podrás enterar de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x08.

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x08?

El episodio 8 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 23 de agosto de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x08 en América Latina: 23 de agosto online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x08 en Estados Unidos: 23 de agosto online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x08 en Japón: 23 de agosto por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x08?

El capítulo 8 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

- Episodio 7 - The whereabouts of two million years - El paradero de dos millones de años

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x07?

En el último capítulo fueron presentados nuevos personajes pertenecientes a una aldea que desconoce la historia de lo que alguna vez fue la civilización. Senku se sorprende al darse cuenta que existen tantas personas con vida. En su intento de ingresar en la aldea es detenido por Ginrou y Kinrou, dos guardianes del lugar que le informa que no se admiten forasteros.

Tras dejarlos sorprendidos con un par de trucos, aparece Chrome, un joven que se hace llamar a sí mismo un ‘hechicero’. Senku al instante se da cuenta que este joven primitivo no se ha dado cuenta que lo que en realidad hace es ciencia básica.

Ambos se enfrentan con sus conocimientos, quedando Chrome en ridículo y teniendo que ceder a Senku tanto su almacén como sus materiales. Tras contarle todo lo que sucedió en el pasado, se crea una nueva alianza que pretende revivir a todo el mundo. ¿Será suficiente para enfrentar al imperio Tsukasa?

¿Qué pasará en Dr. Stone 1x08?

Tras conseguir la ayuda de Chrome y Kohaku, Senku da su primer paso para crear el reino de la ciencia. Su primer objetivo será crear un antibiótico para curar a la sacerdotisa de la aldea. El trío científico emprende la búsqueda del primer elemento, el hierro.

¿Con ganas de que llegue el viernes para ver un nuevo episodio de Dr. STONE? pic.twitter.com/QwVglRoImB — Dr. STONE (@DrStone_ES) August 22, 2019

Mira aquí el tráiler del nuevo capítulo