Once Upon a Time: ¡No te vayas! La escena post crédito que Tarantino regaló a fans [VIDEO]

Si eres de las personas que se quedó hasta el final de los créditos de Once upon a time in hollywood, película de Quentin Tarantino, habrás podido apreciar el ‘regalo’ final el director. Muy estilo de las películas de Marvel.

La cinta protagonizada por Brad Pitt y Leonardo Dicaprio es considerada el homenaje del cineasta a los años 70 y a lo que Hollywood vivió en ese entonces. Es por eso que al ser especial, colocó una escena adicional para aquellos fans que se quedan hasta que las luces de las salas de cine se prenden.

CUIDADO CON LOS SPOILERS

La secuencia nos muestra un anuncio de cigarrillos Red Apple, 'marca’ creada por Tarantino para sus películas. La escena es protagonizada por protagonizado por Rick Dalton (Leonardo Dicaprio).

La estrella presume de fumarlos sin filtro; sin embargo, cuando la cámara deja de grabar, Dalton deja muy claro que le son desagradables. Una escena que los fans más acérrimos del cineasta aplaudirán con cariño.

Solo los verdaderos fans sabrán que “Red Apple” ha estado presente en varias películas de Tarantino , por ejemplo: ‘Pulp Fiction’, ‘Kill Bill’ y ‘Los 8 más odiados’. También ha aparecido en ‘Del crepúsculo al amanecer’, dirigida por Robert Rodríguez.

Tráiler de Once upon a time in hollywood

