Marvel: ¿John Travolta en el UCM? El actor pondría sus propias reglas

No es la primera vez que John Travolta participaría en una película de Marvel, tal fue el caso de The Punisher (El Castigador), donde el actor interpretó al villano Howard Saint y ahora está preparado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con sus propias reglas.

“En las decisiones de actuación siempre me baso en que sea un papel realista. Así que algunas películas de Marvel tiene este tipo de personajes, como The Punisher estaba muy basado en la realidad, y eso me atrae más que el fantástico”, recalcó Travolta en FAN EXPO Boston.

El Castigador - Muerte de Howard Saint

“Entonces, eso es todo lo que podría decir sobre eso. Por eso me gustan las películas de James Bond, porque a pesar de que están basadas en la acción, todavía están basadas en la realidad”, continuó el actor.

Además, Travolta agregó que trabaja más a gusto en un proyecto cuando el guion es una historia que ama y que quiere contar. “¿Puedo hacer el papel lo suficientemente diferente como para entretener al público? Y tal vez que no podrías imaginar a otro actor interpretándolo, si lo hiciera lo suficientemente bien”. Si la gente piensa ‘bueno, no quiero ver a nadie más hacer ese papel’. Yo luego sentiría que he logrado mi objetivo”.

El estadounidense comentó que el personaje de Howard tuvo que modificarlo un poco para que se viera mucho más siniestro y así jugar con el realismo. Sin duda sería una faceta interesante para el actor, que vuelva a las manos de Marvel con una nueva propuesta.