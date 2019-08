"After: en mil pedazos" suma nuevos actores para la tan esperada secuela

Nuevas figuras se suman al elenco de la tan ansiada secuela de “After: Aquí Empieza Todo”, cuyo título oficial también fue anunciado recientemente como “After: En Mil Pedazos” y ahora nuevas incorporaciones salen a la luz como parte del elenco.

En la tan esperada secuela tendremos a Charlie Weber, Louise Lombard, Candice King, Karimah Westbrook y Rob Estes. La cinta llegará a nuestros cines próximamente.

Charlie Weber es más conocido por interpretar a Frank Delfino en la serie televisiva “How to Get Away with Murder” y actualmente ya confirmo su participación en la tan esperada cinta “After: En Mil Pedazos”.

Louise Lombard es conocida por sus papeles como Evangeline Eliott en la serie dramática de “The House of Eliott” y Sofia Curtis en la serie dramática de la “CSI: Crime Scene Investigation”.

Rob Estes es un actor estadounidense conocido principalmente por su actuación en la serie de televisión “Medias de Seda” (Silk Stalkings, título en inglés) donde interpretaba al policía Chris Lorenzo.

Candice King, conocida por su papel de Caroline Forbes en la serie de The CW “The Vampire Diaries”. Mientras que Karimah Westbrook es recordada por su impecable participación en la cinta “Save the last dance”.

“After: En Mil Pedazos” se estrenará próximamente en nuestra cartelera local y seguirá con las participaciones estelares de Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin.

