Once upon a time in Hollywood: ¿qué actores y actrices rechazaron trabajar con Tarantino?

Trabajar con un director de renombre es algo que todo actor anhela. Sin embargo, cuando tienen contratos firmados con otras películas o sienten que el papel no es para ellos, se ven obligados a descartar la propuesta. Esto incluso le ha sucedido a cineastas como Quentin Tarantino.

Catalogado como uno de los más importantes directores de la industria cinematográfica. Sus famosas películas, “Pulp Fiction”, “Bastardos sin Gloria”, “Django Sin Cadenas”, “Kill Bill”, entre otras, podrían haber tenido otros protagonistas. Conoce aquí quiénes rechazaron a Tarantino y no participaron en sus largometrajes.

Jack Nicholson y Kill Bill

El actor fue voceado como uno de los intérpretes que iba a ser parte de la cinta, pero todos los planes de Tarantino se cayeron cuando Nicholson dijo que no estaba dispuesto a hacer de “Bill" y menos grabar las escenas de pelea. Kurt Russell, Mickey Rourke y Burt Reynolds eran las otras propuestas, solo aceptó David Carradine.

Sacha Baron Cohen y Django

Cohen iba a dar vida a un personaje de ‘Django Unchained’, que finalmente se eliminó del guión, pero llevaba por nombre ‘Scotty Harmony’. Según Quentin Tarantino, era un jugador de cartas que perdía contra Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) a su esclava Broomhilda (Kerry Washington), la esposa de Django. Sacha Baron Cohen tuvo que desestimar la oferta porque se cruzaban los días de grabación con las de su película ‘El dictador’.

Sylvester Stallone

Dos veces el popular “Sly” ha tenido que rechazar a uno de sus confesos admiradores: Tarantino. Si bien no se sabe a ciencia cierta por qué declinó a ser Louis Gara (Robert De Niro) en ‘Jackie Brown’, él explicó las razones por las que no quiso protagonizar ‘Death Proof’: “Tengo dos hijas y el hobby de este tipo es colocar a unas adolescentes en un coche y estamparlas contra una pared. Eso no está bien”.

Jennifer Aniston y Pulp Fiction

Aniston le dijo no al director para ser Mia Wallace en “Pulp Fiction”. Ella rechazó la oferta porque sus horarios estaban copados con la grabación de “Friends”.

Liam Neeson y La fuga

El guion de “La fuga”, pudo contar con el protagonista de “Búsqueda Implacable”, pero él se negó. La razón nunca fue especificada.

Will Smith y Django Unchained

Si eres seguidor de Tarantino sabrás que Smith iba a ser el protagonista de ‘Django’ y que Jamie Foxx llegó al proyecto porque actor y director no se pusieron de acuerdo. ¿Sabías que existen dos versiones de lo que ocurrió?

1.- Se comentó que Smith, tras leer el guión, creyó que el personaje del Dr. King Schultz (Christoph Waltz) era el verdadero protagonista del film, y que le dijo a Tarantino que modificara el guion para que fuese Django, y no Schultz, quien acabase con la vida de Calvin Candie.

2.- Por otro lado, en una entrevista en 2015, Smith declaró que no se sentía conectado con la película porque contaba “una historia de venganza, y no de amor”.