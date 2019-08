Netflix: Segunda temporada de Hill House será más aterradora que la primera

Si creías que The Haunting of Hill House (La maldición de Hill House) era aterradora, entonces te equivocaste. La segunda temporada de la serie de terror de Netflix será mucho peor. El creador Mike Flanagan ha prometido que The Haunting of Bly Manor será “mucho más aterradora que la primera temporada".

Flaganan realizó una entrevista exclusiva para Birth.Movies.Death sobre la nueva entrega. La plataforma de Netflix anunció que The Haunting of Bly Manor se basará en la novela de Henry James de 1989, The Turn of the Screw, el director Mike reveló que la segunda temporada se basa en más de una de las historias.

Mike contó que el libro The Turn of the Screw es una especie de “punto de partida” para la segunda entrega.

“Es una forma genial de ampliar más sobre algunas de las cosas que me encantaron de la primera temporada, pero en el marco de una nueva historia, sin tener que estar restringidos por las decisiones que tomamos la última vez”, comentó Flanagan.

Para los fanáticos de Henry James, será bastante salvaje, y para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, va a ser increíblemente aterrador. Ya ya creo que es mucho más aterradora que la primera temporada, así que estoy muy emocionado al respecto.”

The Haunting of Bly Manor tendrá una historia autónoma inspirada en el libro de Henry James. La segunda entrega de la serie de Netflix tendrá varios actores de la primera temporada con nuevos papeles. Como por ejemplo Oliver Jackson-Cohen será un residente de Bly Manor de nombre Peter, mientras que Victoria Pedretti será Dani.

La segunda temporada de La Maldición de Hill House llegará recién en 2020.