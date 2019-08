Wonder Woman: Tiffany Haddish sería Nubia, la hermana de Diana

Wonder Woman 1984, la secuela de la película estrenada en 2017 y protagonizada por Gal Gadot, está prevista a estrenarse el próximo año y las noticias sobre nuevos personajes abundan en las redes sociales.

Aunque no se conocen muchos datos de la cinta, se sabe por su título que se ambientará en la década de los ochenta.

Además, existe un tráiler que lamentablemente ha sido exhibido a puertas cerradas para la prensa especializada.

Sobre la incorporación de nuevos personajes, se sabe que Cheetah será la antagonista de la película. Sin embargo, la actriz Tiffany Haddish, ha expresado su interés para interpretar a Nubia, la hermana de Wonder Woman.

En una entrevista con Yahoo Entertainment, la actriz conversó sobre su afición sobre los cómics y el personaje de Nubia.

“Batgirl es súper, pero me encantaría ser la hermana de Wonder Woman, Nubia. De los números de 1976-78 de Wonder Woman, sé de lo que hablo”, declaró Haddish.

Además, también demostró su interés por Mystery Girl, personaje de la editorial Dark Horse. La actriz es una gran fanática de los cómics y al parecer una de sus metas profesionales es ponerse en la piel de una superheroína.

¿Quién es Nubia?

La diosa Hipólita, no creo una sino dos hijas con su imagen y semejanza. Para Diana uso arcilla blanca y para Nubia barro negro. Ambas fueron bendecidas por Afrodita, quien les concedió la vida.

Nubia es al igual que su hermana una guerrera amazona. Entre sus superpoderes incluyen la capacidad de volar, superfuerza y gran destreza con la espada. Sin embargo, no destacó tanto como su hermana.