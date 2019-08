¿Eugenio Derbez vs Batman? La curiosa confesión del actor mexicano

Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos más cotizados de los últimos años. Su irrupción en Hollywood de la mano de cintas como “Overboard” y “Cómo ser un Latin Lover”, lo han ubicado como uno de los mejores artistas latinos en Estados Unidos.

Además de sus roles protagónicos, Derbez ha sido uno de los presentadores de los Academy Awards 2018 y actor de doblaje para entrañables personajes como ‘Burro’ en Shrek, ‘Mulan’ o ‘La vida secreta de tus mascotas’. De hecho, en la cinta del ogro verde, el mexicano ganó relevancia internacional por sus comentarios entretenidos.

Aún con todo lo que ha logrado, Eugenio Derbez ha revelado que sueña con interpretar a un personaje, así sea dándole su voz. Sería algo muy diferente a los roles que el mexicano ha tenido antes.

“Se me antoja hacer un villano, así como de alguna película de superhéroes. Hubiera matado por ser el Guasón. Me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Se me hubiera antojado mucho hacerlo”, confesó el actor.

En el cine, el payaso de Batman ha sido interpretado por actores como César Romero (en la época de Adam West), Jack Nicholson (en la saga de Tim Burton), Heath Ledger (en la trilogía de The Dark Knight) y Jared Leto (Escuadrón Suicida). Además, Joaquin Phoenix interpreta al villano en la serie ‘Joker’.

En cuestión de doblaje, la voz del Guasón ha sido doblada por Rubén León en las películas animadas, mientras que Pepe Toño Macías prestó su voz al personaje interpretado por Heath Ledger.

Aún así, la voz del villano en los videojuegos de DC Comics no tiene un dueño. Derbez tendría aquí su mayor posibilidad.

