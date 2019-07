Conoce a Jessica Pimentel, la actriz de Orange is the new black que canta metal extremo [FOTOS]

La actriz norteamericana Jessica Pimentel ha sabido labrarse un lugar en el mundo del espectáculo no solo por su papel como Maria Ruiz en la exitosa serie de Netflix “Orange is the new black”, sino también por su rol como eventual vocalista invitada en la banda de metal extremo de México, Brujería.









Jessica Pimentel, neoyorquina de nacimiento, ha sorprendido gratamente a la comunidad del metal rock latinoamericano luego de ser anunciada como cantante de la banda de death metal Brujería, en la cual recibió un seudónimo al igual que sus demás integrantes. Es por ello que cada vez que sube al escenario, pasa a ser conocida como “Bruja encabronada” (molesta). Menudo nombre artístico.

Hasta el momento, la actriz de ascendencia dominicana solo ha participado en algunas de las presentaciones del grupo mexicano en giras por Norteamérica y Europa, al tiempo que comparte sus horarios con la actuación y su otro proyecto musical, “Alekhine’s Gun”.

La adhesión de la actriz ocurrió a mediados del 2017, cuando la anterior cantante de Brujería conocida como “Pititis” decidió dar un paso al costado. Es entonces que Juan Brujo, líder de la agrupación, decide contactar con la actriz que participaba por entonces en el rodaje de la sexta temporada de Orange is the new black y el trato se dio en los mejores términos.









“Es un honor unirme con estos legendarios hombres de misterio y será mi placer embrujarte y abrir tus ojos a las problemas del mundo que me tienen encabronada”, dijo en aquella ocasión.

Pese a no ser una integrante perenne, ha sabido ganarse el cariño de todos los fanáticos de la orquesta gracias a su manifiesta inclinación hacia las raíces latinas y la energía que deposita en cada una de sus presentaciones sobre el escenario. Además, los seguidores de Orange is the new black han expresado en varias ocasiones su admiración por la versatilidad de Jessica Pimentel, a quien auguran un largo camino por el mundo del espectáculo mundial.









Orange is the New Black es una serie estadounidense de comedia-drama creada por Jenji Leslie Kohan que se transmite en Netflix desde el 2013. La trama narra las peripecias de Piper Chapman, una mujer encarcelada en Estados Unidos por contrabando de estupefacientes. La producción ha sido aclamada en muchos países y se le reconoce el hecho de haber humanizado magistralmente a las prisioneras.