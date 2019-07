La casa de papel 3: ¿Qué ocurrió con Nairobi en el final de temporada? ¿Aparecerá en la 4?

¿Qué ocurrió con Nairobi en el final de la temporada 3 de La casa de papel? | Ya han pasado varios días desde que se estrenó “La casa de papel 3” en Netflix, por lo que se puede hablar con lo que ocurrió con uno de los personajes favoritos de los fans, Nairobi (Ágata Jiménez).

“La casa de papel 3” se lleva a cabo dos años después del exitoso atraco a la Fábrica Nacional de Moneda, luego que la banda se entere que Río haya sido capturado por la Interpol y torturado. Es por ello que el Profesor decide reunir a sus antiguos alumnos para llevar a cabo un nuevo atraco, el Banco de Reservas de España.

Nairobi, la atracadora que se hizo famosa por la frase “¡Empieza el matriarcado!”, regresa una vez más para ayudar a La resistencia a recuperar a Río, mientras llevan a cabo el robo del año. Antes de este golpe, ella se encontraba con Helsinki disfrutando de unas “vacaciones”.

Reina 👑 pic.twitter.com/yLnwo0TMno — La Casa de Papel (@lacasadepapel) July 21, 2019

En el último episodio de la tercera temporada de “La casa de papel”, vimos como la inspectora Alicia Sierra realiza un golpe mortal, no solo para Nairobi, sino para toda la banda, con tal de distraerlos y poner en jaque mate al Profesor, luego de jugarle sus propias cartas.

La inspectora Alicia Sierra se dio cuenta que Nairobi tenía un hijo, por medio de unas fotografías en su fólder de vida. En primer lugar llevó el peluche del pequeño, que ella usaba para vender drogas, a la puerta principal del Banco de Reservas de España.

Tras esa estratega, logra sacar de quicio al personaje de Ágata Jiménez para después, llamarla por teléfono y decirle que tiene a su hijo Axel en custodia. La atracadora no le creía pues pensaba que se trataba de una mentira, sin embargo, segundos después ve como ella se acerca con él hasta la puerta.

Nairobi no perdió tiempo y se acercó a la ventana para ver exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, mordiendo el anzuelo que le había preparado Alicia Sierra. La inspectora, en primer lugar, nunca quiso negociar con ella, sino todo lo contrario, deseaba acabar con ella.

Apenas se dio cuenta que Nairobi se acercó demasiado, la agente ordena disparar a un francotirador. Segundos después, vimos a la atracadora en el suelo con un chorro de sangre emanando desde la herida. Sin duda alguna, un golpe mortal.

El equipo se reúne de manera inmediata alrededor de Nairobi con la esperanza de poder salvarla, sin embargo, parecen no poder hacer nada. Si bien no se ve que el disparo le dio en el corazón, sí fue debajo de la clavícula, por lo que si no pueden hacer nada a tiempo, puede que termine muriendo.

Como en las dos temporadas de “La casa de papel”, si es que no muestran el cuerpo de un muerto, entonces puede que siga vivo. Es por ello que la tercera temporada no nos mostró como murió Nairobi, por lo que puede que aún siga estando viva.

De ser cierto esto, regresará en la cuarta temporada de “La casa de papel” con sed de venganza.