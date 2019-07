It Capítulo 2: Mira el aterrador tráiler final del regreso de Pennywise

El aterrador payaso regresa tras 27 años para poder comerse a los pequeños niños que lo derrotaron en la primera vez. Warner acaba de revelar el tráiler final de It Chapter Two. ¡No te lo puedes perder!T

Trailer oficial de IT 2

“It Chapter Two” (It capítulo 2) contará con actores de renombre como Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader, quienes interpretarán la versión adulta de los niños que hicieron su aparición en la primera película.

Esto nos espera de IT 2, según su tráiler

Según lo mostrado por Warner Bros, no solo tendremos las versiones adultas de los perdedores, sino también, las infantiles pues habrán diversos flashback, así como en el libro de Stephen King. El trílaer nos muestra a Bill y Beverly montar la bicicleta Silver por Derry.

Tras esto, vemos a alguien que se está ahogando y, en sus intentos por escapar del agua, puede ver la lejana figura de Pennywise que lo está mirando atentamente. Los perdedores volverán a su pueblo después de 27 años y se reunirán en un chifa, sin imaginar que sucederán cosas terribles.

Así mismo tenemos a los protagonistas donde destacan Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader. Por otro lado, Bill Skargard regresa más aterrador que nunca, incluso se atrevió a decir que Pennywise “da más miedo y está más enojado".

It Chapter Two (It Capítulo 2) llegará a nuestros cines el próximo 5 de septiembre y tendrá, entre sus filas, a Jessica Chastain como Beverly Marsh, Peter Sarsgaard como Pennywise, James McAvoy como Bill Denbrough, Bill Hader como Richie Tozier, James Ransone como Eddie Kaspbrak, Andy Bean como Stanley Uris, Jay Ryan como Ben Hanscom, y finalmente, Isaiah Mustafa como Mike Hanlon.