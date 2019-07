BTS: Películas de la banda de K-Pop podrían llegar a Netflix

BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ NEW YORK / EUROPE



COMING SOON ONLINE#AppleTV &#AmazonPrimeVideo - July 23#Weverse - August



NEW YORK ▶ https://t.co/I3rp0uJkP2

EUROPE ▶ https://t.co/QYtDVELG6M#BTS #방탄소년단 #LOVE_YOURSELF_NY #LOVE_YOURSELF_EU pic.twitter.com/pHIzwMsDFh