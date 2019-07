Quentin Tarantino: ¿Star Trek será su última película?

Quentin Tarantino tiene sus ojos puestos en el universo de Star Trek, pero ¿esta película sería su última producción? Tarantino ha dicho que planea retirarse después de hacer 10 películas en su carrera.

La novena, ‘Érase una vez en Hollywood’, está próxima a estrenarse. Si su próxima película es Star Trek, es posible que se retire como director.

El portal web CinemaBlend le preguntó a Tarantino si Star Trek será su última producción cinematográfica. Aunque el director no la descarta, dice que puede haber una laguna.

“Supongo que tengo una laguna, si la idea es lanzar un pretexto que diga: ‘Creo que Star Trek no cuenta. Puedo hacerla, pero naturalmente terminaría con una original’. Pero la idea de hacer 10 no nació de una laguna. De hecho, yo creo que si voy a hacer Star Trek, me comprometería con ella. Sería mi última película. No dejaría nada a medias al respecto. No sé si lo hará, pero podría suceder”, comentó.

A pesar que no se sabe si Tarantino dirigirá una película de la mítica franquicia, si el proyecto se hiciera realidad llevará una calificación R. Ni siquiera se sabe si los actores de la trilogía volverán, aunque parecen esperanzados.

Sin embargo, a pesar que esta sería su última cinta; no sería el final de su producción creativa ya que está dispuesto a escribir novelas u obras de teatro mientras dure su retiro.