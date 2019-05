Avengers: Endgame: Solo faltan 99 millones para superar a Avatar

Avengers: Endgame está muy cerca de marcar un hito en la historia. Con solo 99 millones de dólares por detrás de Avatar, la cuarta aventura de Los Vengadores ya lleva $ 2.688 millones a nivel mundial.

Una diferencia mínima frente a los $ 2.787 millones que cosechó Avatar durante sus casi ocho meses de presencia en la cartelera de muchos cines en el mundo.

En una batalla contra el desgaste, los datos de taquilla cambian cada semana para la última cinta de Marvel Studios. Después de caer al menos un 52 % semana tras semana durante los primeros cuatro fines de semana, el fin de semana de vacaciones del Memorial del Día de los Caídos ayudó a la película a recuperarse un poco, cayendo solo un 26,4 % durante los cuatro días del fin de semana de sus ganancias de la semana pasada.

Por otro lado, la cinta superheróica ya la superó en taquilla doméstica. La cinta de James Cameron, que se encontraba en el segundo lugar como la más taquillera de Estados Unidos con $ 760 millones, pasó al tercer puesto.

Respondiendo y anticipando su derrota, el también director de Titanic espera prevalecer ante un posible desgaste de Avengers Endgame en la taquilla.

"Espero que empecemos a cansarnos de los Vengadores muy pronto. No es que no me encanten las películas. Es sólo que, vamos, tíos, hay otras historias que contar más allá de personajes masculinos hipogonadales sin familias haciendo cosas que desafían a la muerte durante dos horas, y destrozando ciudades por el camino. Es como: ¡BUF!"

"Podemos ver que el mercado nos lleva a una ciencia ficción que es completamente de evasión y no requiere un consultor técnico, un ejemplo de eso sería 'Guardianes de la Galaxia'. Solo es diversión. No nos importa cómo funcionan esas naves especiales o cualquier otra cosa. Y luego tienes ciencia ficción que es responsable científicamente, como ‘The Martian’ ['Marte'] o ‘Interstellar'.", indicó.

Solo queda esperar las siguientes semanas para ver cual cinta prevalecerá sobre la otra. En tanto, Disney y Marvel continuarán produciendo sus siguientes Fases del UCM y James Cameron ya prepara las secuelas de Avatar para la pantalla grande.