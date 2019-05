Sonic, The Hedgehog: tras duras críticas, director anuncia retraso en su estreno

¿Fans lo consiguieron? Semanas atrás, Sonic, The Hedgehog reveló su primer tráiler en redes sociales esperando que los fans apoyen su primera versión live action, pero las cosas no salieron como la producción esperaba.

La cinta, que tenía como misión llegar el próximo mes de noviembre a las salas de cine, al parecer tendrá un retraso en su estreno, ya que sabiendo lo mal que han tomado los fanáticos el producto final, el director de la cinta, Jeff Fowler, comentó lo que pasará con Sonic.

Mediante su cuenta de Twitter, Fowler, confirmó que el largometraje, el cual cuenta con la participación de Jim Carrey y James Marsden, se estrenará hasta el próximo 14 de febrero del 2020. Es decir que el retraso será de cuatro meses. "Nos tomaremos más tiempo para hacer Sonic a la perfección", se lee en el mensaje.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76