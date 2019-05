Aladdin: Fans encuentran grave error en el vestuario del personaje y dibujo [VIDEO]

Ya se encuentra en nuestras salas el live action de Aladdin, la película animada de Disney que maravilló a grandes y pequeños durante 27 años. Sin embargo, los fans más nostálgicos se dieron cuenta de algo en particular que les ha molestado bastante.

La película animada de Aladdin marcó un hito en Disney demás cintas debido al vestuario característico que usaba cada personaje durante la trama. Es por ello que, el live action ha llamado ha encendido las alarmas, debido a que existe una gran diferencia en algo específico.

Una de las características de Aladdin en la cinta animada es que suele salir con el torso desnudo y con apenas, un chaleco. Sin embargo, en el live action, nunca vemos a Mena Masud (el actor que interpreta a Aladino) sin la camisa. Todo lo contrario, aparece con la parte de arriba bien abrigada.

Esta gran diferencia ha sido percibida por todos los fanáticos quienes hicieron sentir su malestar por ello pues no es tan fiel a la cinta animada. Ante esta incógnita, el diseñador de vestuario de Aladdin salió al frente para aclarar esto.

Michael Wilkinson brindó una entrevista a la revista EW (Entertainment Weekly), donde expresó que "por la misma razón que no era apropiado que la princesa Jasmine mostrara el ombligo durante la mitad de la película. También sentimos que una vez que pasas de la caricatura a live action, realmente debes hacer algunos ajustes".

Así mismo, añadió que pensaron en "tener tanta piel en Aladdin para toda la película sería una gran distracción para un actor humano en lugar de un personaje de dibujos animados".

Sinopsis de Aladdín (2019)

Rodeada por los Siete Desiertos, se encuentra la ciudad de Agrabah, una metrópoli de calles estrechas y plagadas de gente, donde en lo más alto puede verse el majestuoso castillo del Sultán. Allí vive la joven princesa Jasmine (Naomi Scott) junto con su padre el Sultán (Navid Negahban) y el visir real Jafar (Marwan Kenzari). La vida de todos ellos dará un giro inesperado después de que el joven Aladdin (Mena Massoud) entre en la Cueva de las Maravillas y descubra la lámpara mágica cuyo Genio (Will Smith) tiene el poder omnipotente de conceder tres deseos a cualquiera que la posea.



Esta nueva adaptación musical en acción real del clásico de Disney Aladdín (1992) está dirigida por Guy Ritchie (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, Sherlock Holmes: Juego de sombras), y el guión lo firma John August (Frankenweenie, Charlie y la fábrica de chocolate). El reparto protagonista del filme está formado por Mena Massoud (Jack Ryan) como Aladdin, Naomi Scott (Power Rangers) como Jasmine, Marwan Kenzari (Asesinato en el Orient Express) como el villano Jafar, Nasim Pedrad (New Girl) como Dalia, Navid Negahban (12 valientes) como el sultán de Agrabah, Billy Magnussen (Maniac) como el Príncipe Anders y Will Smith (Bright) como el Genio.