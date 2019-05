Orange is The New Black llega a su fin: conoce la fecha de estreno de su última temporada [VIDEO]

Luego de seis años ininterrumpidos de grabaciones y estrenos, la popular serie original de Netflix, Orange is the New Black, llega a su fin con el estreno de su séptima temporada, la cual ya tiene fecha oficial.

El streaming estadounidense ya oficializó la fecha en que se estrenara OITNB, un drama estadounidense con toques de comedia que narra las aventuras y complejidades que afrontan unas prisioneras que se conocieron en la Institución Correcional de Litchfield.

Piper Chapman, interpretada por Taylor Schilling, Alex Vause ( Laura Prepon), Red (Kate Mulgrew) son los personajes principales sobre los que gira esta producción que causó gran atención desde su lanzamiento. Lo atractivo de esta producción, para muchos de sus fanáticos, es la mirada que se le brinda a la mujer desde diversos enfóques.

Para emoción y quizá tristeza de sus fanáticos, la historia que parte desde el ingreso de Piper al penal de mujeres, llega a su fin. Es así que Netflix decidió hacerlo oficial y a través de un video presentar la fecha de estreno de esta, su última temporada: viernes 26 de julio.

El emotivo video intro a esta séptima temporada de Orange is The New Black muestra a las actrices cantando el intro de la serie.

Como se recuerda, el último episodio de la sexta temporada de OITNB deja diversos hilos narrativos sueltos respecto a la relación amorosa entre Alex y Piper, el poder de la cocinera Red en Litchfield y las aventuras que tendrán que enfrentar las demás reclusas para sobrevivir en un nueva prisión de máxima seguridad.