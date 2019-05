Aladdin: Conoce los impresionantes vestidos de la princesa Jazmín [FOTOS]

El clásico animado de Disney “Aladdin” llega a la pantalla grande este 23 de mayo para desatar una vez más la mágica historia de amor que cuenta la trama. Veremos a los personajes de la infancia en carne y hueso, con sus bellos trajes, a la princesa Jazmín, quien siempre usó un vestido turquesa en el clásico animado de 1992, en esta esa versión, ella tendrá un aspecto más moderno y con muchos más trajes.

Para la versión live-action de “Aladdín”, los productores de Disney tomaron especial relevancia el vestuario, pues se trata de uno de los aspectos más identificativos de cada uno de los personajes.

El diseñador elegido para esta hazaña ha sido el australiano Michael Wilkinson, quien obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo en “La gran estafa Americana”

Es así que, en la cinta, veremos a la hermosa princesa Jazmín, interpretada por Naomi Scott, con un total de 10 trajes que usará a lo largo de la película, esto, según comenta el diseñador, es porque la historia de la princesa se debe contar a través de sus hermosos vestidos.

Con una clara inspiración bollywoodiense los trajes de Scott cuentan con un gran detallismo, a diferencia del film de animación, con grandes bordados dorados, brillos y pedrería. Además del famoso conjunto azul, otro de los que ha llamado la atención es el modelo rojo, que corresponde a una de las últimas escenas, cuando Jasmine intenta engañar a Jafar.

El diseñador de vestuario, Michael Wilkinson, dijo sobre el diseño de los vestidos: “Cuando diseñas el vestuario para una película de acción en vivo que se basa en la animación, existe la oportunidad de tomar a estos personajes y, literalmente, darles más profundidad y detalles, realmente piensa en ellos como personas completas con psicologías complejas y personalidades interesantes.

Así que fue maravilloso explorar quién era realmente Jasmine y poder expresarlo a través de sus muchos disfraces en la película “.

¿Estás preparado para ver Aladino? La película se estrenará este jueves 23 de mayo en la mayoría de cines a nivel nacional.

Sinopsis de Aladdín (2019)

Rodeada por los Siete Desiertos, se encuentra la ciudad de Agrabah, una metrópoli de calles estrechas y plagadas de gente, donde en lo más alto puede verse el majestuoso castillo del Sultán. Allí vive la joven princesa Jasmine (Naomi Scott) junto con su padre el Sultán (Navid Negahban) y el visir real Jafar (Marwan Kenzari). La vida de todos ellos dará un giro inesperado después de que el joven Aladdin (Mena Massoud) entre en la Cueva de las Maravillas y descubra la lámpara mágica cuyo Genio (Will Smith) tiene el poder omnipotente de conceder tres deseos a cualquiera que la posea.



Esta nueva adaptación musical en acción real del clásico de Disney Aladdín (1992) está dirigida por Guy Ritchie (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, Sherlock Holmes: Juego de sombras), y el guión lo firma John August (Frankenweenie, Charlie y la fábrica de chocolate). El reparto protagonista del filme está formado por Mena Massoud (Jack Ryan) como Aladdin, Naomi Scott (Power Rangers) como Jasmine, Marwan Kenzari (Asesinato en el Orient Express) como el villano Jafar, Nasim Pedrad (New Girl) como Dalia, Navid Negahban (12 valientes) como el sultán de Agrabah, Billy Magnussen (Maniac) como el Príncipe Anders y Will Smith (Bright) como el Genio.