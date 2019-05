Boruto: ¿Guy-sensei regresa con el poder de la juventud? [VIDEO]

¡La bestia verde de la Hoja regresa! Muchos pensaban que el maestro del Taijutsu Might Guy había dejado atrás las batallas desde que casi muere en un combate contra Madara Uchiha durante los acontecimientos del anime de Naruto Shippuden. Al parecer, el experimentado sensei aún tiene muchas batallas que librar para Boruto: Naruto Next Generations.

Durante el capítulo 107 de Boruto: Naruto Next Generations se mostró una escena llena de acción donde Guy reveló que aún puede pelear desde su silla de ruedas.

La última vez que vimos pelear a Guy fue cuando abrió las 8 puertas internas del Chakra para derrotar a Madara Uchiha en una pelea digna de ser catalogada como 'la mejor de todo Naruto Shippuden'. El precio de tal poder le costó su pierna derecha.

Es por este suceso que muchos fans se quedaron sorprendidos cuando el rival de Kakashi se las arregló para ejecutar una 'Entrada Dinámica' desde su silla de ruedas e incluso con la pierna destrozada. Tal poder fue capaz de disipar la técnica de Mirai Sarutobi y agrietar el muro detrás. El poder de la juventud continúa brillando en él.

Pese a que el arco 'The Steam Ninja Scrolls' comenzó hace un episodio, ya se han mostrado grandes momentos entre sus protagonistas Kakashi Hatake y Might Guy. El primero pudo cumplir su sueño de toda la vida al visitar el 'Paraiso Icha Icha', mientras que el ninja taijutsu ha dejado claro que aún no se retira de las batallas.