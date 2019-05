Avengers: Endgame: CEO de Marvel reveló que Stan Lee murió sin ver la cinta

Avengers: Endgame es un éxito en taquilla gracias al interés de los fans por ver la conclusión de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien la historia tiene algunas escenas que más de un espectador lamentó, lo recientemente revelado por Kevin Feige, CEO de Marvel, romperá más de un corazón.

Tras la muerte del co-creador de Marvel Comics, Stan Lee, la película tomó un nuevo contexto, ya que fue el último cameo del icono en una cinta de Marvel. Pero si varios disfrutaron de su rápida aparición en la historia, lamentamos decirles que el artista no pudo ver el largometraje finalizado.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas "Ask me anything" en Reddit, fans pudieron preguntarle de todo al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Sin perder tiempo, uno de los usuarios del portal lo interrogó sobre qué tanto estaba enterado Stan Lee de Avengers: Endgame antes de su fallecimiento.

Cameos de Stan Lee

Feige comentó que lamentablemente Lee no pudo ver la película ya que lo quería hacer junto al cast oficial, pero si le hablaron sobre algunos detalles de la historia antes de filmar su cameo.

Kevin Feige sobre Stan Lee y Avengers: Endgame

Los que han visto la película recordarán que Lee interpretó a un hombre en la década de 1970; él aparece conduciendo por una base militar y proclamando un mensaje contra la guerra.

Hace un par de días, Jeremy Renner fue interrogado por la visión de Stan Lee en el mundo Marvel y si cree que él se sentiría feliz de lo que se ha logrado en el cine. "Stan lo está viendo, hermano. Él está mirando todo esto. No estará físicamente, pero está en todos nosotros. Estoy seguro que lo ha disfrutado", exclamó.