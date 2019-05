Game of Thrones: ¿Por qué la temporada 8 es mala? Periodista revela claves [VIDEO]

Durante más de un año, los fanáticos han estado esperando la octava y última temporada de Game of Thrones. Sin embargo, desde que se estrenó, le han llovido más de una crítica por parte de los fans y los especialistas.

En esta oportunidad, la periodista colombiana Natalia Martínez (@Nataliaescribe) decidió exponer, a través de un hilo en Twitter, varios puntos donde indicaba el por qué la octava temporada de Game of Thrones mala.

¿A qué se debe esta crítica? El bajo porcentaje que viene recibiendo Juego de Tronos. Desde que se estrenó, los episodios han recibido varias críticas, siendo el episodio quinto el más bajo en la historia de la serie, 54% de aprobación.

El primer punto que expone la periodista Natalia y punto (@Nataliaescribe) es que a W&B les ofrecieron 10 episodios para culminar la serie, sin embargo, los showrunner no quisieron. ¿El motivo? George R.R. Martin ya no trabajaba con ellos y no tenían guión.

¿Por qué la 8 temporada de #GameofThrones fue mala?

Les cuento en este hilo.



Explica que el 'gancho' de Game of Thrones es la amenaza zombie, un ejército y un largo invierno al que le temen los Stark comandados por el Rey de la Noche. ¿Qué ocurrió? Lo mataron en un episodio y de una manera absurda.

El Rey de la Noche representa al Otro, enemigo del dios de la luz, R'hllor. Pese a que las brujas Melissandre y Kinvara anunciaban a ambos durante las siete temporadas, todo se arruinó al no presentar un príncipe o princesa prometidos.

No respetaron el hilo argumental de los personajes, por ejemplo, Arya Stark, quien tenía una larga lista para vengar a su padre, sin embargo, termina matando al Rey de la Noche, robándose le show.

Lo mismo opina de Jon Snow, Jaime Lannister, Bran y demás personas. En esta nota te dejaremos el principio del hilo que expuso Natalia Martínez sobre Game of Thrones. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con ella?

AVANCE GAME OF THRONES 8X06