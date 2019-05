Avengers: Endgame es éxito mundial, pero en Japón no pudo contra Detective Conan

Leales hasta el final. Avengers: Endgame se estrenó hace unas semanas en el mundo y los fans de Marvel abarrotaron cada sala de cine que transmitía la película.

Si bien en Perú vimos como los espectadores hacían colas para obtener entradas o pugnaban minuto a minuto en Internet por obtener un ticket online, en Japón las cosas son un poco distintas. En la tierra del sol naciente la gente está más interesada en ver Detective Pikachu o Detective Conan que en el desenlace del Universo Cinematográfico de Marvel

De acuerdo al portal Cinema Today, Avengers: Endgame debutó en Japón como el número uno, pero una semana después, Detective Conan: The Fist of the Blue Sapphire obtuvo el mismo éxito.

Recaudación solo de la semana del 5 de mayo

Pero Detective Conan: The Fist of the Blue Sapphire no es la única cinta en superar el éxito de Marvel. Cinema Today menciona que durante el fin de semana del 11 y 12 de mayo, Detective Pikachu venció a los Vengadores.

En términos generales, con $65,449,509 dólares recaudados hasta la fecha en Japón, Detective Conan supera los $34,556,268 dólares que ha obtenido Avengers: Endgame en dicha nación.

Tengamos en cuenta que la película animada se estrenó el pasado 12 de abril en Japón y una semana después Avangers: Endgame.