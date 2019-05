Avengers Endgame: ¿Cuántas realidades alternativas se crearon para la Fase 4? [SPOILERS]

"Avengers: Endgame" ha dejado más dudas que respuestas entre los fans de Marvel. La exitosa cinta de los hermanos Russo, al ponerle fin a la historia de los vengadores, ha abierto otras nuevas realidades y villanos.

Seguramente te preguntarás, ¿Qué realidades se crearon cuando los vengadores viajaron a través del tiempo?, un usuario de Twitter, Mundo Vengador (@IniciativaV) decidió explicar en un hilo, todas las dimensiones que se formaron tras los eventos de "Avengers: Endgame".

La siguiente publicación contiene spoilers, por lo que si no aún no has visto la película, te recomendamos no seguir leyendo. Cada vez que los vengadores viajaron al pasado, el mínimo de cambio creó una realidad totalmente diferente.

1. Universo A

Los vengadores viajan al pasado para recolectar las Gemas del Infinito, causando algunos estragos en el Multiverso.

2. Universo B

Clint Barton regresó al pasado como un experimento, creó una realidad donde su hija cree haber oído la llegada de su padre, sin embargo, este no estaba.

Universo B: #ClintBarton/#Ronin es el primero en viajar en el tiempo a través del "Reino Cuántico" y crea una realidad en dónde su hija cree haber oído la llegada de su padre a su casa 🏹 Se lleva el guante de beisbol del "Universo B" al "Universo A" 🌏

3. Universo C

Rocket Raccon y Thor viajaron a Asgard en 2014, creando un mundo donde Frigga sabe que va a morir, así mismo dejan al asgardiano de esa época sin su Mjolnir.

Universo C: #RocketRaccoon y #Thor viajan a Asgard del 2014 y crean una realidad en dónde #Frigga, madre de #Thor, es advertida sobre su inminente muerte 😥 También dejan al Asgardiano de esa época sin su martillo en la lucha contra Malekith (porqué se lo llevan a "A")

4. Universo D

Hulk, Capitán América, Ant-Man y Iron Man viajan a Nueva York en 2012, creando una realidad donde Loki escapó con la Gema del Espacio, sin ser enjuiciado pro Odin.

5. Universo E

Tony Stark y Steve Rogers viajaron a 1970, donde roban partículas Pym y la Gema del Espacio. Crearon una realidad donde Pym no tiene algunas muestras y SHIELD pierde el Tesseracto.

6. Universo F

Black Widow se sacrifica en Vormir para obtener la Gema del Alma por lo que Cráneo Rojo es liberado de su prisión cósmica.

7. Universo G

Nebula del pasado viaja al universo A con Thanos, creando una realidad donde el titán y su ejército desaparecieron de la línea temporal.

Universo F (en otra parte): #Nebula del pasado viaja cómo espía al "Universo A" y lleva a #Thanos allí 😮 Crea una realidad en dónde el titán y su ejército desaparecieron misteriosamente de la línea temporal 😨

8. Universo H

Tras entregar todas las Gemas del Infinito, Steve Rogers viajó a otra realidad para vivir con Peggy Carter desde 1945 para adelante.

De esta manera se llegaron a crear varias realidades alternas en "Avengers: Endgame", eventos que, seguramente, veremos más adelante en las películas de la Fase 4 o las series de Disney+.