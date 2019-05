One Piece 883: Fans molestos con Toei Animation por exceso de relleno en episodio [VIDEO]

One Piece 883 sub español | Los fans están cansados del relleno absurdo que está colocando Toei Animation en la saga del 'Levelie'. Desde que empezó este nuevo arco, la industria de animación aprovecha para colocar recuerdos pasados que no suman en nada a la historia.

Este fin de semana se estrenó el capítulo 883, titulado "¡Un paso adelante hacia su sueño! ¡Shirahoshi sale al sol!". Muchos fanáticos de la obra de Eiichiro Oda pensaron que por fin se habían acabado los rellenos, sin embargo, se equivocaron.

One Piece 883 con Garp caminando junto a Shirahoshi y el Rey Neptuno, mientras la población se queda perpleja tras ver la belleza de la princesa de los Gyojin. En ese momento aparece Stelly, el hermano adoptivo de Sabo. Tras algunos altercados con el almirante pasamos a ver un plano de Sabo.

El comandante del Ejército Revolucionario está en otro lado observando la escena, cuando empieza a recordar su pasado junto a Ace y Luffy, con quienes compartió una copa de sake para convertirse en hermanos.

El episodio One Piece 883 se basa en puros recuerdos de la vida de Sabo, por otro lado, pasamos al Thousand Sunny donde están Nami, Carrot, Chopper, Brook, Sanji y Luffy, quienes, casualmente, se encuentran hablando del comandante del Ejército Revolucionaro.

Recién en el minuto 17 del episodio 883 se puede ver la historia oficial del manga, donde todos abordan las góndolas aéreas para ir a Marie Goise. En ese momento Shirahoshi se sorprende por la belleza del sol pues era la primera vez que veía un paisaje así.

Al final del episodio vemos a Stelly asustarse pues dice haber visto a un gigante entre la pared cuando aparece Sabo para decirle que no tiene por qué preocuparse. A través de las rede sociales, los fans mostraron su molestia pues no quieren saber nada más de relleno.

E incluso piensan que en el capítulo 884 de One Piece, habrán más relleno, pues se dará el encuentro entre Shirahoshi, Rebecca y Vivi.