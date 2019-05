My Hero Academia presentó sutil homenaje a One Piece y solo astutos fans lo notaron

My Hero Academia no es ajena a las historias populares en el mundo anime. Desde que el shonen se puso en marcha, los fanáticos conocieron todo tipo de peculiaridades de sus personajes; ahora resulta que uno de ellos habría sido inspirado en un famoso anime.

En los foros de conversación de One Piece de Reddit, un fanático compartió una imagen del manga de My Hero Academia, y si vemos con detenimiento, aparece un personaje muy similar a Monkey D. Luffy. Un sutíl cameo que fue captado en su última entrega.

La referencia alude al estado de Luffy como un superhéroe y sus dones gracias a las Devil Fruit; los cuales podrían equipararse a las peculiaridades del mundo de My Hero Academia.

Ahora que los fanáticos han notado este cameo, varios están ansiosos por ver si Izuku Midoriya podría aparecer en la Grand Line algún día, aunque algunos indican que Froppy encajaría mejor en la historia de Eiichirō Oda.

Los poderes de rana de Froppy la harían una gran aliada del Sombrero de Paja, y los fanáticos saben que es perfecta para pescar a Luffy en el mar ya que él se cae a menudo, para no decir demasiado.

My Hero Academia fue creada por Kohei Horikoshi y ha sido una de las historias más populares de Shonen Jump desde julio de 2014. La historia sigue a Izuku Midoriya, quien vive en un mundo donde todos tienen poderes, a pesar de que nació sin ellos. De todos modos, soñando con convertirse en un superhéroe, es elegido por el mejor héroe del mundo, All Might, y se inscribe en una escuela para héroes profesionales.