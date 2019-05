Netflix: Lucifer, The Rain y The Society entre los estrenos de mayo [VIDEO]

Con la llegada de mayo, Netflix ya tiene preparado los nuevos ingresos para su plataforma. Si bien sabíamos de la llega de Lucifer, The Rain y The Society, usuarios del servicio seguían a la espera de saber qué otras series, películas y documentales podrán ser vistos este mes.

Además de la llega del 'Príncipe de la tinieblas' y todo su misterio, podremos ver también 'Dilema', la serie que espera superar el éxito de 'You' historia con la que comparte una trama muy parecida.

Pero eso no es todo, si eres amante de los animes, no podrás perderte el estreno de 'Revisions', historia sobre cíborgs y robots, que nos presenta la historia de Shibuya y su viaje en el tiempo a 2388; donde la agente Milo recluta a Daisuke y sus amigos para luchar contra el mal.

Estrenos de Netflix mayo 2019

Series

The rain - Temporada 2 - disponible 17/05/2019

Lucifer - Temporada 4 - disponible 08/05/2019

The Society - disponible 10/05/2019

Nailed it! - Temporada 3 - disponible 17/05/2019

Así nos ven: miniserie - disponible 31/05/2019

Undercover: operación éxtasis - disponible 03/05/2019

Alta mar - Disponible 24/05/2019

Revisions - Disponible 14/05/2019

Dilema: parte 1 - Disponible 24/05/2019

Patriota no deseado con Hasan Minhaj - Volumen 3 - Disponible 12/05/2019

Easy - Temporada 3 - Disponible 10/05/2019

Películas

Nuestro último verano - Disponible 03/05/2019

Entre vino y vinagre - Disponible 10/05/2019

A pesar de todo - Disponible 03/05/2019

Campamento en el fin del mundo - Disponible 24/05/2019

Quizás para siempre - Disponible 31/05/2019

El buen Sam - Disponible 16/05/2019

Joy - Disponible 24/05/2019

Burning - Disponible 01/05/2019

Robin Hood: la rebelión - Disponible 01/05/2019

Loca academia de policía 7: misión en Moscú - Disponible 01/05/2019

Nada es lo que parece - Disponible 01/05/2019

Prospect - Disponible 02/05/2019

Documentales y especiales

Still laugh-in: las estrellas celebran - Disponible 14/05/2019

A la conquista del congreso - Disponible 01/05/2019

Remastered: la parte del león - Disponible 10/05/2019

Wanda Sykes: not normal - Disponible 21/05/2019

American Experience: el circo - Temporada 1 - disponible 01/05/2019