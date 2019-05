Avengers Endgame: Directores explican porqué no hubo escena post crédito [SPOILERS]

Desde que se estrenó Iron Man (2008), Marvel Studios sorprendió a miles al mostrar escenas post créditos, haciendo de esto un hábito entre todas sus películas. Sin embargo, en "Avengers: Endgame", no pasaron ninguna escena.

Estas escenas dejaban al espectador con más intriga sobre la siguiente película que venía, pues entablaban una conexión directa con las futuras cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Pero, ¿Por qué "Avengers: Endgame" no mostró ni siquiera una? Los hermanos Russo nos explican esto.

Joe y Anthony Russo han declarado para la diario USA TODAY, donde se refirieron a la no incorporación de las escenas post crédito. "Nunca estuvo en nuestros planes. Se llamó 'Endgame' por una razón. Eso es todo. Este es el final. El libro está cerrado en este capítulo del universo Marvel y se escribirá uno nuevo".

Ambos hermanos debutaron en el UCM con "Captain America: The Winter Soldier" para luego pasar a "Captain America: Civil War, "Avengers: Infinity War" y "Endgame". "Esta fue la primera película de Marvel que hicimos donde no estábamos pensando en el futuro", contó Anthony.

Así mismo, declararon que será su "Endgame por ahora". No tienen ningún plan por el momento para Marvel. "Ciertamente puede surgir en el futuro algún momento. Tenemos una maravillosa relación de trabajo con Marvel Studios y una gran pasión por lo que están haciendo".

Joe y Anthony Russo comentaron también que no hay "futuro" para el UCM, es por ello que no tuvieron que pensar en una escena post crédito. "Habrá un futuro, por supuesto, pero no es nuestra responsabilidad". ¿Qué seguirá tras "Avengers: Endgame"? Por ahora, no lo sabemos.

TRAILER AVENGERS: ENDGAME