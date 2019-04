Game of Thrones 8x03: Fans molestos por la muerte del 'Rey de la Noche' [VIDEO]

El pasado domingo se estrenó Game of Thrones 8x03, el episodio más esperado por todos los fanáticos de la saga de HBO, la cual mostró la más grande guerra que se haya grabado para una serie de televisión con un final épico.

Sin embargo, hubieron fanáticos que mostraron su malestar respecto a esto. Si es que aún no has visto GOT 8x03, te recomendamos no leer la siguiente nota debido a que se comentará con spoilers. De lo contrario, puedes seguir leyendo con tranquilidad.

Game of Thrones 8x03 nos mostró cómo los muertos vivientes llegaron a Winterfell y arrasaron con todo el ejército. Primero se cargaron a los Dothraki y luego, a los Inmaculados. Durante la pelea mataron a Jorah Mormont, Lady Mormont, Ed 'El Penas' y Beric Dondarrion.

El clímax del capítulo fue cuando 'El Rey de la Noche' estaba a punto de matar a Bran, cuando aparece Arya Stark y asesina al mayor enemigo de todo Game of Thrones. Algunos fanáticos se emocionaron con esto, mientras hubieron otros que no.

En las redes sociales se quejaron que el 'Rey de la Noche' haya sido asesinado de la manera más fácil y que incluso no tenía sentido, pues tenía que ser el último enemigo de la saga. Así mismo, no les agradaba la idea que haya sido asesinado en el tercer episodio.

'El Rey de la Noche' era uno de los personas más misteriosos de todos y la mayoría de fans creen que aún tenía una historia por contar. Por otro lado, la guerra más importante de Game of Thrones era la de supervivencia, no la del Trono de Hierro.

ARYA STARK MATA AL REY DE LA NOCHE