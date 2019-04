Naruto: conoce la nueva obra del creador del manga y anime [VIDEO]

Regresó al ruedo. Masashi Kishimoto, creador de Naruto y Boruto: Naruto Next Generations, sorprendió a todos sus seguidores con una sorprendente ilustración del ninja más poderoso de la hoja con un curioso personaje.

Pese a que la publicación de Naruto culminó hace 5 años, el fanatismo por las aventuras de Sasuke, Sakura y el 'Zorro de las Nueve Colas' continua ganando seguidores día a día.

Compartido por la revista Viz Media, el crossover entre Naruto y el protagonista de Samurai 8: The tale of Hachimaru muestra como el ninja realiza un 'Jutsu de Invocación' pero el resultado no es el esperado; invocó a Hachimaru, protagonista del nuevo manga de Kishimoto.

Como se ha ido anunciando por la revista, el manga de Samurai 8: The Tale of Hachimaru hará su debut oficial en la Shonen Jump este mayo. Aún en fase promocional, tenemos el regreso del héroe de Konoha saludando a un joven samurai que recuerda sutilmente a la apariencia del gran Sasuke Uchiha.

Los detalles de la trama de la nueva serie se mantienen en secreto, pero se especula que tendrá diferencias bastante marcadas con respecto al anterior trabajo del mangaka ¿Tendremos un crossover en el futuro?

La nueva serie será escrita por el propio Kishimoto, pero las ilustraciones serán proporcionadas por su ex asistente Akira Okubo. Más de un seguidor se podría sorprender al notar cómo la nueva serie comparte las similitudes con el estilo gráfico del autor en Naruto y Naruto Shippuden.