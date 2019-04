My Hero Academia: ¿Toga y Midoriya se conocían? Último capítulo del manga revela gran verdad

Pese a que aún faltan un par de mese para el estreno de su nueva temporada anime, My Hero Academia (Boku No Hero Academia), se sigue manteniendo en los primeros puestos y aumenta su número de fanáticos con el pasar de tiempo. Todo esto es gracias al gran desarrollo que va teniendo su historia dentro del manga, que cada capítulo nos revela algo nuevo e intrigante.

Los hechos en el manga de My Hero Academia (Boku No Hero Academia) siguen avanzando y parece que por un momento los héroes han quedado de lado y quienes han tomado todo el protagonismo son los villanos, ya que en la actualidad podemos ver a la ‘Liga de Villanos’ enfrentarse con el ‘Ejercito de Liberación’

En el capítulo 224 se pudo ver como el grupo liderado por el sucesor del ‘All for one’, Shigaraki Tomura, terminó cayendo en la trampa que les colocó el jefe de sus adversarios y quien fue colocada contra la pared en un violento enfrentamiento, fue Toga. Durante esta batalla se pudo conocer un detalle de su pasado que hasta ahora tal vez pasó desapercibido.

En la página 12 del manga, e puede ver como en uno de los flashback que tiene la personaje aparece un personaje que todos conocemos muy bien, se trataría de Midoriya Izuku. Esto indicaría que este par de personajes podrían haber tenido algún tipo de relación durante su infancia. ¿Será que Deku no la recuerda en lo absoluto?

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

My Hero Academia

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

