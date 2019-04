Avengers Endgame: Así se convirtió Chris Hemsworth en Thor de Marvel

La película 'Avengers: Endgame' marca el episodio final de la Saga del Infinito, que forma parte del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y donde se puede observar a Thor, uno de los superhéroes más queridos y recordados.

Pero así como Thor goza de gran popularidad entre los fanáticos de Marvel, Chris Hemsworth, el actor que interpreta a este personaje, también es uno de los más aclamados en Hollywood durante los últimos tiempos.

De hecho, Hemsworth ya había trabajado en algunas producciones, pero había algo que le faltaba para impulsar su carrera actoral, que de no interpretar a Thor en las películas del UCM, hubiese tomado un giro distinto.

Pero, ¿cómo consiguió Chris Hemsworth el papel de Thor en el UCM? Atención fans de Marvel que aquí lo explicamos con detalles.

En 2011, la compañía Marvel contrató a Hemsworth para encarnar a Thor; sin embargo, no pensaron que el actor australiano podría representar tan bien al 'Dios Trueno' al punto de convertirse en uno de los personajes favoritos.

Si bien Chris Hemsworth es un actor reconocido y admirado en Hollywood, su camino rumbo al universo de Marvel no fue fácil, pues tuvo que enfrentarse a sí mismo y realizar un casting en el que también participó su hermano.

Tras obtener el papel para interpretar a Thor, Marvel Studios y sus productores estaban preocupados sobre el resultado final de la película, pues en la primera fase la incertidumbre los invadió al no saber si estaba destinada al éxito o fracaso. Todo dependía de la crítica y los fans.

Al iniciar el casting para el personaje de Thor, Chris Hemsworth no habría obtenido el papel, pero luego de una segunda oportunidad lo consiguió. En tanto, su hermano Liam también habría pasado por el proceso, pero era muy joven.

“No hay duda de que Kevin Feige solía decirme: ‘Este es el desafío más difícil para nosotros, para hacer que esta película funcione en sí misma y que encaje en este gran universo’. De hecho, creo que Thor y la actuación de Chris Hemsworth convirtieron esto en una parte absolutamente íntegra”, indicó el director Kenneth Branagh.

De otro lado, antes de la audición en Marvel Studios, Chris Hemsworth solo había actuado en la película Star Trek (2009) y la serie Home and Away (2007. además no conseguía otros personajes hasta que llegó The Cabin in the Woods y Red Dawn.

Por esa época, según la revista Men's Health, Hemsworth sufría de ansiedad al querer actuar y pagar la casa de sus padres. Esto le jugó en contra durante su primera audición, pero su vida cambió con la segunda, pues a partir de esta se hizo famoso.

Chris Hemsworth ha interpretado al superhérore del martillos en las películas: Thor (2011), Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Doctor Strange (2016), Thor Ragnarok (2017) y Avengers: Infinity War (2018).

Con el estreno de Avengers: Edgame, Thor, el 'Dios Trueno' ya no aparecería en las próximas entregas, ya que su contrato finaliza este año; sin embargo, al personaje le espera una batalla para enfrentar a Thanos, recuperar a sus amigos y salvar el universo.

¿Cuándo es el estreno mundial de Avengers Endgame?

La película que marcará el fin de un ciclo de Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estará disponible en cines dependiendo la fecha de estreno de Avengers Endgame, según cada país.

En Estados Unidos la fecha de estreno está programada para el 26 de abril, día en el que la mayoría podrá ver la película en cines.

En el caso de Perú, Avengers 4 se estrenará por primera vez en pantalla grande el jueves 25 de abril.

Avengers Endgame

Tres de las escenas post-créditos de las recientes películas de Marvel muestran algunos adelantos sobre qué se podrá ver en Avengers 4.

En la página oficial de Los Vengadores se puede observar la sinopsis de Avengers: Endgame.

"El grave curso de los acontecimientos puestos en marcha por Thanos, que destruyó a la mitad del universo y fracturó las filas de Los Vengadores, obliga a Los Vengadores restantes a prepararse para una última batalla en la gran conclusión de las 22 películas de Marvel Studios, Avengers: Endgame".