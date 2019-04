Disney+: se revelan imágenes y detalles de su interfaz

Disney+ es la nueva plataforma de streaming de la empresa del ratón. El nuevo servicio fue revelado en una presentación oficial dedicada a inversionistas, donde la compañía reveló más detalles del proyecto.

Aunque no se entregaron fechas concretas para su lanzamiento en Latinoamérica, se dejó en claro que a comienzos de 2021 la nueva plataforma será de carácter mundial.

Además, se confirmó que Disney+ estará ligado a plataformas como Playstation y Roku y que múltiples marcas de smart tv tendrán acceso al servicio de streaming.

La calidad de la imagen llegará a los 4k y se podrá descargar contenido para verlo sin conexión. Sin embargo, lo más importante del anuncio fue las películas y programación exclusiva que tendrá la nueva plataforma.

Esta es la lista de series que estarán en Disney+:

Marvel

- WandaVision, serie que tendrá a la Bruja Escarlata y Vision como protagonistas.



- La serie de Loki



- Serie de The Winter Soldier y The Falcon



- Serie animada de los cómics "What If".



- Capitana Marvel, Frozen 2

Star Wars

- The Mandalorian



- Una serie protagonizada por Diego Luna.



- Nueva temporada de Star Wars: Clone Wars



- Todas las películas de Star Wars.

Eso no es todo en el anuncio también se reveló la primera foto del live action de la Dama y el Vagabundo y todas series y producciones hechas por Disney estarán integradas, incluidas todas las temporadas de Los Simpsons.