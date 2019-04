Avengers Endgame: Directores niegan hilarante teoría sobre Ant-Man y Thanos [VIDEO]

Con el próximo estreno de 'Avengers: Endgame' los fans no dejan de publicar sus teorías sobre el final de la película en las redes sociales. Una de ellas habría tomado tanta popularidad que los mismos directores de la cinta, Anthony Russo y Joe Russo, tuvieron que responder sobre la extraña hipótesis ante la prensa.

La teoría de internet que los Russo tuvieron que aclarar afirmaba que la clave para derrotar a Thanos era hacer que Ant-Man se reduzca a un tamaño lo suficientemente pequeño como para infiltrarse en el trasero de Thanos antes de expandirse y desgarrar el Titán enloquecido.

En conversación con el portal ComicBook.com, un entrevistador consultó al dúo de directores la veracidad de tal argumento. "Thanos es increíblemente fuerte. Su piel es casi impermeable. La pregunta sería qué pasaría con Ant-Man si lo hiciera. ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? Si no funcionara, sería muy malo", planteó el hombre de prensa.

Entre risas y algunos cruces de miradas entre hermanos, Anthony Russo rechazó el argumento de los fans. "No lo creo. Lo sorprendente es cuánta gente presta mucha atención a estos personajes, comprende a estos personajes en un nivel muy profundo y tiene imaginaciones que son realmente activas y sorprendentes en cuanto a dónde pueden llevarlos", expresó el director.

Asimismo, el responsable de la cinta también negó que el Doctor Strange haya visto el desagradable suceso uno de las 14 millones de probabilidades con la gema del tiempo. "No sé si, incluso el Dr. Strange podría no haber llegado a esa versión", precisó.

La extraña especulación ganó mucha repercusión en redes sociales – al punto de convertirse en uno de los memes del momento. Debido a esto, miles de usuarios estarían esperando ver el gran momento de Ant-Man para el final de la película. El actor que interpreta a Thanos, Josh Brolin, también se sumó al pedido de los marvelitas publicando un divertido video en su cuenta de Instagram.

Es tanto el éxito de esta teoría que el famoso físico Neil deGrasse Tyson debatió sobre las posibilidades de Scott Lang frente a la piel del robusto villano. Desde su podcast 'Star Talk', deGrasse afirmó que la ‘Teoría de Thanus’ sería probable pero muy desagradable para el pequeño ‘Hombre Hormiga’

“Primero, eso es asqueroso. Porque si Thanos es igual de poderoso a lo malvado que es en su interior va a estar lleno de “popo poderosa”. Así que no me enviaría a mí mismo a ese medio ambiente. Segundo, porque no ponemos algo más en él que se expanda. Porque tienes que ser tú mismo”, respondió el científico.

La pasión por Avengers: Endgame no tiene límites, y es que la película está a pocos días de su estreno en todas partes del mundo. Acá te compartimos un divertido video de un fan que simuló la peculiar hazaña de Ant-Man frente al poderoso Thanos con un final inesperado.