Mark Hamill será la voz de Chucky en el reinicio de Child's Play [VIDEO]

Child's Play es el reboot de la película conocida en Latinoamérica como Chucky: El Muñeco Diabólico, estrenada en 1988.

La cinta presentará un nuevo origen del muñeco, el cuál será fabricado con tecnología de punta, además de presentar nuevos actores que interpretarán a las víctimas del psicótico muñeco.

Sin embargo, el más importante de todos es Mark Hamill, quién anunció en su cuenta de Twitter que prestará su voz para dar vida a Chucky.

Durante la presentación de la película en la última WonderCon, se anunció que el actor, conocido ser la voz del Joker en las cintas animadas de DC, interpretará al muñeco diabólico.

Esta noticia la confirmó el propio Hamill a través de un video en su cuenta de Twitter, donde declaró lo siguiente:

“Hola WonderCon, aquí está Mark Hamill”, y si se están preguntando quién interpretará a Chucky en la nueva Child’s Play, ¡lo están mirando! No puedo esperar para darle vida a un personaje tan icónico como nunca lo han visto antes”.

"People let me tell you 'bout my best friend..."🎶

The wicked fun begins when @ChildsPlayMovie is unleashed in theaters: Friday, June 21st 2019. #SoLuckyImChucky 🤪 @MGM_Studios @OrionPictures pic.twitter.com/ExOYuwj9sP