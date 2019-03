George RR Martin confiesa que quedó encantado con "Capitana Marvel"

Tras el estreno de Capitana Marvel, muchos han opinado sobre el nuevo personaje femenino del UCM.

Uno de ellos es George R.R. Martin, padre de Game of Thrones, quien utilizó su blog para compartir sus opiniones sobre la cinta.

El padre de Game of Thrones calificó de "espectacular" a la reciente entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, Capitana Marvel.

Para el guionista, el personaje de Brie Larson se convierte en el más poderoso del UCM durante el film.

"La película es muy entretenida. Tengo ganas de ver cómo los equipos de Marvel usan a Capitana Marvel en la próxima película de The Avengers. Una vez que domina sus poderes, se vuelve el personaje más poderoso de todo el UCM", escribió en su blog.

Sobre la participación de Capitana Marvel en la próxima película del UCM, Avengers 4: Endgame, George R.R. Martin publicó lo siguiente: "Podría comerse a Iron Man para desayunar, a Thor para la cena y al Dr. Strange de guarnición. Ahora sí que Thanos se ha metido en problemas", comentó.

Pero no todo es positivo, pues el creador de Game of Thrones también resaltó algunas características de Capitana Marvel que no le agradaron.

"Como viejo (muy, muy viejo) fan de Marvel que soy, me entristece un poco que hayan dejado de lado al Captain Marvel original, el guerrero Kree Mar-Vell. La mujer del Captarin Marvel se convirtió en uno de los clásicos de Marvel en su día. Aunque es posible que solo sea cosa mía. Soy un poco purista cuando se trata de adaptaciones", opinó.

El cinéfilo también dio algunas sugerencias a sus lectores que aún no han ido a ver Capitana Marvel. Les recomendó no irse de la sala de cine cuando la cinta culmine.

"Asegúrese de permanecer hasta el final de los créditos. La película tiene DOS huevos de Pascua al final, no solo uno. En el teatro donde vi la película, la mayoría de la audiencia se fue después de la primera de ellas, y se perdió la segunda", comentó.