James Gunn regresa a Marvel: recuerda la razón de su despido

Es oficial, James Gunn regresa a Marvel Studios para dirigir Guardianes de la Galaxia 3. La noticia ha sido una grata sorpresa para los seguidores de la franquicia especial.

Según informa el portal Deadline su regreso fue un secreto que estuvo pactado hace meses. Se supo que después de su despido, Gunn se reunió con el presidente de Disney, Alan Horn, para dialogar sobre su situación.

Otro hecho que fue clave para el retorno a Marvel son las disculpas públicas que realizó James Gunn y que no existen pruebas de que el director esté involucrado en comportamientos relacionados con los mensajes de pedofilia que realizó hace más de cinco años.

¿Por qué James Gunn fue despedido?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el CEO de Disney, Bob Iger, indicó que la decisión se debió cuando se descubrió que en julio se reveleran polémicos tuits del director burlándose del abuso infantil.

Alan Horn se manifestó luego del escándalo: "Las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio", dijo en un comunicado el presidente de Walt Disney Studios.

Luego de revelarse los polémicos mensajes Gunn se disculpó a través de su cuenta de Twitter: "Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", afirmó el director.