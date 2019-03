Doctor Strange: ¿Director de la secuela confirmó uno de los rumores más sonados?

Por ahora, no se sabe de forma oficial lo que vendrá en el UCM, tras el estreno de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, pero muchos rumores hacen soñar a los fanáticos de ver tantos personajes que por ahora no han sido tomados en consideración, como es lo que podría pasar en la secuela de Doctor Strange.

Y si bien, es pronto para especular, una publicación de Twitter, que luego fue eliminada, por el director Scott Derrickson, fue la encargada de crear emociones entre los fans. Cabe señalar que él se volverá a hacer cargo de la cinta, tras lo que vimos en el 2017, por lo que usó su red social para subir una foto de la portada de ‘Fear Itself: The Deep #1’, donde vemos al Doctor Strange junto a Namor, asompañado de la descripción “¿Tienes experiencia?”.

👀 Deleted tweet from

Mr. Scott Derrickson



🎶 If you can get your mind together



Then come across to me

We'll hold hands an' then we'll watch the sun rise



From the bottom of the sea



But first



Are You Experienced? 🎶



--Jimi Hendrix Experience



...Namor...Holy Shit?! Namor! pic.twitter.com/wgyit8fTU0