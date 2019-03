The Walking Dead: 'Rick' es visto en filmación y fans lo relacionan a 'Beta'

The Walking Dead ha recuperado la popularidad que tuvo en su mejor momento. Con su temporada 9 al aire y sin la presencia de Andrew Lincoln, Rick Grimes, en el reparto estelar, fans se han vuelto a reconectar con la historia de zombies.

En redes sociales se ha difundido una foto donde se le puede ver al intérprete en el set de grabación, lo que ha despertado más de una teoría en torno a su posible participación especial en The Walking Dead. Pero, ¿por qué relacionan al actor con el personaje de Beta, integrante de los Susurradores?

A través de la cuenta oficial de Twitter, la producción de The Walking Dead, reveló la foto de Andrew Lincoln, Rick Grimes, en pleno set de grabación. "Miren quién estuvo en el set la semana pasada", se lee en el mensaje.

Si bien la serie de AMC ha renovado para una décima temporada, e incluso uno de los directores podría ser el propio Andrew, fanáticos han especulado sobre una posible participación e incluso que el actor sería quien esté detrás del personaje de Beta, miembro de Los Susurradores.

Beta aparece ante los Susurradores

Fans hablan sobre el retorno de Andrew Lincoln a The Walking Dead con un nuevo personaje, pero esto no sería más que una teoría. Recordemos que el año pasado se confirmó que Ryan Hurst, actor de Sons of Anarchy, que había firmado ya con la producción de zombies para darle vida a un 'villano' por lo que probablemente él sea quien esté detrás de 'Beta'.