Capitana Marvel: canciones de los años 90 estarán presentes en la película

'Capitana Marvel', la película del Universo Cinematográgico Marvel (MCU) se estrena en medio de gran expectativa. Uno de los detalles de esta entrega figura en torno a la época, por lo que la música será clave para contextualizar el escenario en el que se desarrolla la trama basada en el personaje de Carol Danvers.

Las canciones o soundtracks son elementos que complementan las películas y ayudan a los espectadores a situarse en la época que ocurren los acontecimientos.

En el caso del filme 'Capitana Marvel', este se desarrolla en los años 90, motivo por el cual la banda sonora juega un papel importante como referencia de dicha década y se hace notar en el polo que viste Carol Danvers tras su llegada a la Tierra.

En la prenda se pueden distinguir las letras NIN, que significa 'Nine Inch Nails', banda estadounidense de corte industrial cuya música marcó la década del 90 y que ya ha sido parte de Marvel, tal como se oye en el trailer de la primera película de 'The Avengers' en 2012. La canción escogida para la ocasión fue 'We're in this together'.

La polera de Carol Danvers revela que la película también estará marcada por la música, trasladando en el tiempo a los fanáticos que vivieron la época de los 90, escuchando bandas emblemáticas. Una razón más para los fanáticos del Universo Marvel.

Quién es Capitana Marvel y por qué es tan poderosa

Carol Susan Jane Danvers, también conocida como Capitana Marvel es una superheroína que aparece en los cómics estadounidenses del mismo nombre.

Carol Danvers apareció por primera vez como piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando 'Mar-Vell', que cambia su nombre por 'Captain Marvel', viaja a la Tierra con la misión de salvar a la Tierra de un droide kree activado por Los 4 fantásticos, se enamora de Carol.

Carol Danvers adquiere poderes al fusionar su ADN con el de Mar-Vell durante una explosión, convirtiéndola en Capitana Marvel o Miss Marvel.

Capitana Marvel es considerada la héroe femenina más grande del Universo Marvel y probablemente, la 'vengadora' más poderosa. Entre sus habilidades destacan: una fuerza descomunal, resistencia, pre comisión, capacidad de vuelo y otros de acuerdo a su evolución.

Como Binary, luego de ser potenciada por alienígenas, Carol podía manejar energías estelares, calor, espectros electromagnéticos y gravedad, además de realizar viajes a la velocidad de la luz y sobrevivir al vacío del espacio. Como Capitana Marvel puede invocar los poderes de Binary, aunque en menor intensidad. También es capaz de absorber energía y proyectarla en forma fotónica.

Personajes de Capitana Marvel

Brie Larson será la actriz que encarnará a Capitana Marvel. Conoce a los personajes de la película y los actores que los interpretarán.

- Brie Larson - Carol Danvers / Captain Marvel

- Jude Law - Yon-Rogg

- Samuel L. Jackson - Nick Fury

- Ben Mendelsohn - Talos

- Gemma Chan - Minn-Erva

- Djimon Hounsou - Korath

- Lee Pace - Ronan

- Clark Gregg – Agente Coulson

- Rune Temte - Bron-Char

- Mckenna Grace - Carol Danvers joven

- Colin Ford - Steve Danvers

- Kenneth Mitchell - Joseph Danvers

- Lashana Lynch - Maria Rambeau

- Bethany Levy - Agente de S.H.I.E.L.D.

- James Morrison – General de las Fuerzas Aéreas

- Marilyn Brett – Mujer mayor Skrull

- Patrick Brennan – Bartender

- Annette Bening

Escenas post créditos de Capitana Marvel y su conexión con Avengers 4 Endgame

En el final de 'Capitana Marvel', la escena post-créditos hace referencia al trailer de 'Avengers 4: Endgame'.

En esa escena se puede ver al Capitán América (Chris Evans), Bruce Banner (Mark Buffalo), War Machine (Don Cheadle) y la Viuda Negra (Scarlet Johansson) en la base de los Avengers, mientas observan el dispositivo con el que Nick Fury (Samuel L Jackson) intentó enviar un mensaje a Carol Danvers (Brie Larson) antes de desaparecer por el chasquido de Thanos.

Los Avengers buscan dar energía al aparato para terminar de enviar el mensaje, pues creen que Fury tenía algo importante que decir. Luego de enviar el mensaje, la Viuda Negra voltea para ver qué sucede y se encuentra a Capitana Marvel preguntando por Nick Fury.