One Punch Man: imagen promocional revela fecha de estreno de segunda temporada

¡El héroe más poderoso de todos regresa! No se trata de Gokú, Vegeta, Naruto o los Power Rangers. ¿De quién estamos hablando? de Saitama. ¿No te suena el nombre? Y si colocamos ¿"One Punch Man"? El 'pelado' capaz de vencer a cualquier villano de tan solo un golpe estrena segunda temporada.

Hace un tiempo apareció un pequeño avance donde se podía ver a los personajes que estarán en esta nueva entrega, sin embargo, no se sabía la fecha exacta del estreno. Sin embargo, el día de hoy se confirmó esta noticia.

Estamos a tan solo unas cuantas semanas para ver el regreso de Saitama junto a Genos enfrentarse a nuevos villanos. La web oficial del anime realizó una publicación en donde aparecen todos los personajes principales, así como el nuevo antagonista. ¿Cuándo veremos la segunda temporada? El próximo 2 de abril.

El episodio se dará de manera simultánea gracias a TV Tokyo, TV Osaka y TV Aichi en Japón, mientras que ne Viz Media por norteamerica. Sin embargo, será a partir del 9 de abril cuando empiece de manera oficial la emisión de los episodios de manera semanal.

Preview of the latest key visual for “One Punch Man” S2 anime. Broadcast begins April 2nd (J.C.Staff) https://t.co/AihkBXhmOC pic.twitter.com/iszZ2e913w