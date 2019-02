Spider-man: Un nuevo universo: el homenaje a Daredevil que solo verdaderos fans vieron

La última película animada de Marvel Studios, Spider-man: Un nuevo universo, no solo triunfó recientemente en los Premios Oscar 2019 como Mejor cinta de Animación, sino también en la taquilla internacional.

El largometraje, que logró ganarse la aceptación del público, no solo escondió entre sus escenas referencias a Stan Lee, creador del personaje, sino también otros secretos como la aparición o participación especial de un personaje del mundo Marvel.

A través de Twitter, un usuario descubrió que Spider-man: Un nuevo universo esconde más de un 'Easter Egg' o guiño sobre otro personaje que no necesariamente sea parte de su historia. Identificado como @DrWheetos, el cibernauta se percató de este fugaz tributo a Daredevil.

Has anyone pointed out in Spider-Man ITSV, in the train scene, Fisk's son transforms to Matt Murdock for a second? 👀 #SpidermanintotheSpiderVerse #Daredevil pic.twitter.com/s0L68VzNL6