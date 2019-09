DC: CEO pide que si existe menor cohesión, sería mejor de cara al futuro

El CEO de la división cinematográfica y televisiva de Warner Bros, Kevin Tsujihara, habló acerca del plan actual que tiene el estudio con respecto a las películas que están basadas en los héroes y villanos de la famosa editorial DC Comics.

Según dijo el ejecutivo, el tema de hacer películas independientes que no tengan la función de conectar con las otras, tal y como fue el punto de atención luego de ‘Batman v. Superman’, es “la estrategia correcta” por ahora. Pero, eso no sería definitivo, pues no se descarta que a futuro los personajes vuelvan a cruzarse.

“La grilla que se viene, con Shazam, Joker, Wonder Woman 1984 y Birds of Prey se siente como que estamos en el camino correcto. Tenemos a la gente correcta en los trabajos correctos trabajando en ellas”, fue lo que dijo Tsujihara al medio L.A. Times.

“El universo no está tan conectado como pensamos que iba a estarlo hace cinco años. Estás viendo mucho más enfoque en experiencias individuales sobre personajes individuales. Eso no quiere decir que en algún punto no volvamos a la noción de un universo más conectado. Pero se siente que esa es la mejor estrategia para nosotros en este momento”, señaló.

De ese mismo punto, el ejecutivo hizo mención especial de la película de ‘Wonder Woman’ la cual inspiró al estudio a la actual dirección de las películas DC, teniendo una directa influencia y que quedó demostrado con la película de Aquaman, el mayor hit superheroico del estudio.

“Lo que hizo Patty Jenkins en Wonder Woman nos ilustró en qué es lo que puedes hacer con estos personajes que no son ni Batman ni Superman. Obviamente queremos tener a esos dos en el lugar correcto, y queremos películas poderosas sobre Batman y Superman. Pero Aquaman es el ejemplo perfecto de lo que nosotros podemos hacer. Cada una es única y el tono es diferente en cada película”, contó.