Dragon Ball: mira las 10 mejores escenas de la serie en su aniversario 33°

¿Quién no recuerda a Gokú? ¿Quién no se sorprendió cuando se transformó en Super Saiyajin por primera vez? o tal vez, ¿Quién no se emocionó cuando Vegeta se sacrificó para matar a Majin Boo? Sin duda alguna, Dragon Ball nos marcó la infancia y nos dejó varios momentos que, en esta ocasión, valen la pena recordar.

¿A qué se debe esto? Un día como hoy, 26 de febrero, en 1986 se emitió el primer episodio del anime de Akira Toriayama en Fuji Televisión, Japón, cumpliendo 33 años. Desde entonces, no solo conquistó a la población nipona, sino que también, se extendió por todo el mundo, maravillando a grandes y pequeños por igual.

La historia de Gokú no ha sido ajena a nosotros. Lo vimos desde pequeño, viviendo aventuras por doquier y enfrentándose a villanos hasta por gusto. En Z, lo vimos superar sus límites y transformarse en el SSJ Legendario. En GT, exploramos una historia sin igual y en Super, lo vimos alcanzar a los dioses.

En esta nota te dejamos los 10 mejores momentos en la historia de Gokú y compañía. Esperamos que los puedas disfrutar y... ¡Feliz Cumpleaños Dragon Ball!

¿Qué pasa si miro la luna llena?

Gokú les cuenta la historia del monstruo que sale en la luna llena, asustando a Bullma, Yamcha, Puar y Oolong. ¿Qué ocurrió?

"Tu nombre es Kararoto y eres un Saiyajin"

Una de las grandes revelaciones se dio en Z. Al parecer, se supo que Gokú era un extraterrestre y que tenía un hermano malvado.

"Triple Kaio-Ken"

Una de las peleas que marcó a la historia de Dragon Ball. Gokú y Vegeta se enfrentaron por primera vez. Simplemente... ¡Espectacular!

Primera transformación de Gokú

Quizás, uno de los mejores momentos en la historia de Dragon Ball. Gokú ve morir a Krilin y desata toda su furia, convirtiéndose en Ssj.

"En ese momento... Cell sintió el terror"

Hasta ese momento, el hijo de Gokú no había liberado todo su poder, hasta este preciso momento.

El sacrificio de un héroe

Al ver que no había otra solución, Vegeta decide dar su vida para derrotar a Majin Boo. ¿Cómo acabó?

Hola, soy Vegetto

Gracias a los aros potara, nació el ser más poderoso del mundo. Ante ustedes, Vegetto.

Gokú se transforma en Ssj 4

Un nuevo cambio. Simplemente... disfrútalo.

"Adiós Gokú"

El final de Dragon Ball GT marcó a muchos fans y aquí te lo dejamos.

Gokú y Freezer vs Jiren

En la nueva saga, Super, muchos se sorprendieron al ver a Gokú y Freezer pelear juntos.