Oscar 2019: ¡Histórico! Roma gana como mejor película extranjera

Roma se llevó el trofeo como mejor película de lengua extranjera en los Oscar 2019. La cinta se impuso a Capernaum,Cold War, Never, Look Away y Shoplifters.

El director Alfonso Cuarón subió al estrado y agradeció a Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes también están nominadas en los Premios Oscar 2019.

Además, también bromeó al respecto: "ahora, a mí también me pondrán subtítulos", recordando el incoveniente que ocurrió en España

Finalmente, Cuarón le dedicó conmovedoras palabras a sus hijos: "Son mi fuerza", añadió prestigioso director.​